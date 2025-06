Atlanti dell’altrove | l’Ischia Film Festival 2025 racconta il mondo da prospettive negate

L'Ischia Film Festival 2025 si fa portavoce di storie dimenticate, raccontando il mondo da angolazioni inedite. Michelangelo Messina, il direttore artistico, invita a esplorare come il cinema possa riflettere le sfide contemporanee e dar voce a chi spesso rimane in ombra. In un’epoca in cui la narrativa visiva è più importante che mai, questo festival diventa un faro di speranza e consapevolezza. Un'opportunità imperdibile per chi ama il cinema e la realtà

di Alessandra Del Prete «Il cinema è fatto di luoghi e spazi da vivere – spiega Michelangelo Messina, direttore artistico dell’Ischia Film Festival – ma è anche, da sempre, un contenitore essenziale per sviluppare riflessioni e analisi sulle principali criticità della nostra società e delle nostre vite». In queste parole si condensa la filosofia della ventitreesima edizione dell’ Ischia Film Festival, che si terrà dal 28 giugno al 5 luglio nella suggestiva cornice del Castello Aragonese. Fiore all’occhiello della rassegna è “Location Negata”, sezione collaterale diventata ormai vero e proprio incubatore di sguardi trasversali, capaci di illuminare spazi dimenticati, realtà periferiche, margini geografici e umani che raramente trovano voce sul grande schermo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

