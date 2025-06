Atalanta per la panchina è corsa a 3 fra i figliocci di Gasperini

L’Atalanta si prepara a scrivere un nuovo capitolo con una scelta importante per la panchina, proseguendo la filosofia di Gasperini. Tra i candidati, tre nomi caldi: Palladino, Motta e Juric. La corsa è ormai al rush finale, e ogni decisione potrebbe rimodellare il futuro nerazzurro. Segui le nostre dirette e i commenti live per scoprire in tempo reale chi sarà il prossimo allenatore dei bergamaschi.

L'Atalanta ha scelto di continuare nel solco tracciato da Gian Piero Gasperini in questi ultimi nove anni: per la panchina è corsa a tre tra Thiago Motta, Palladino e Juric. Ormai non sembrano esserci più dubbi sul fatto che il nuovo allenatore dell'Atalanta sarà scelto tra Raffaele Palladino, Thiago Motta e Ivan Juric.

L’Atalanta è in Champions League grazie alla vittoria contro la Roma: decide Sulemana dalla panchina - L'Atalanta conquista la qualificazione alla Champions League grazie a una vittoria decisiva contro la Roma, che subisce la sua prima sconfitta in campionato dal dicembre scorso.

Se ricordate, uno dei primi nomi per la panchina dell'#Atalanta era stato Pioli. In questo senso #Vieira viene valutato come figura simile. Ora i nerazzurri dovranno scegliere tra: un 'gasperiniano', che arriva con idee forti, o un profilo d’esperienza e abile nel ge Tweet live su X

È ormai lotta a due per la panchina dell’Atalanta: il successore di Gian Piero Gasperini sarà uno tra Raffaele Palladino e Thiago Motta. Le alternative sono ormai distanti: Tudor e Vieira sono due nomi molto difficili, Pioli è ormai diretto verso la Fiorentina e Juri Tweet live su X