Atac conti ok ma dopo il Covid i romani snobbano bus e metro | -147% dal 2019

Dopo il Covid, i romani sembrano aver trovato nuove abitudini di mobilità, snobbando bus e metro. Le vendite dei biglietti Atac sono scese del 14,7%, segnando un netto calo rispetto al 2019. Con lo smart working che ha rivoluzionato il modo di vivere la città, la sfida per il trasporto pubblico è più attuale che mai. Come si adatteranno le aziende a questa nuova normalità? Scoprilo!

Nel 2019, ultimo anno pre pandemia, le vendite del sistema tariffario integrato avevano raggiunto l'importo di 394.790.790 euro. Significa che ancora oggi il ricavo dai biglietti fa segnare -14,7% nelle casse di Atac. Il motivo è legato probabilmente in gran parte all'aumento dello smart working a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

