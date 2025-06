Assistenza anziani e disabili | 5 operatori socio-sanitari

In un'epoca in cui la cura e l'assistenza a anziani e disabili diventano sempre più cruciali, una grande azienda del settore è in cerca di cinque operatori socio-sanitari. Questi professionisti non solo forniranno supporto nell'igiene personale e nella gestione domestica, ma saranno anche pilastri di compagnia e socializzazione. Se hai passione per il sociale, questa è un'opportunità per fare la differenza nella vita di chi ha bisogno!

Grande azienda del settore assistenza sociale a disabili a domicilio e residenziale cerca 5 ausiliari socio assistenziali (Asa) e operatori socio sanitari (Oss) per Servizio di assistenza domiciliare (Sad) e privato con le seguenti mansioni: aiuto igiene personale e riordino ambientale, compagnia e socializzazione, disbrigo pratiche. Indispensabile attestato di Asa o Oss, esperienza anche minima, preferibile patente B e automuniti, inglese scolastico, conoscenza internet anche se principiante. Si offre contratto determinato di 7 mesipart time di 2025 ore settimanali. Sede di lavoro Monza e Villasanta.

