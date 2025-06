Assistenza agli anziani da remoto grazie all' intelligenza artificiale | via ad un test modenese

È tempo di rivoluzionare l'assistenza agli anziani! Care TB, pioniera modenese nel settore, avvia un test innovativo per portare l'intelligenza artificiale nelle case degli anziani autosufficienti. Dieci famiglie delle province di Modena, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara avranno l'opportunità di vivere un'esperienza unica che promette di migliorare la qualità della vita. Un passo verso il futuro dell'assistenza, dove tecnologia e umanità si incontrano. Sarai uno dei protagonisti?

Care TB, l'innovativa azienda modenese specializzata nell'assistenza in remoto per anziani autosufficienti, lancia un'importante campagna di ricerca per selezionare dieci famiglie nelle province di Modena, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara che parteciperanno alla valutazione, sul campo, delle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Assistenza agli anziani da remoto grazie all'intelligenza artificiale: via ad un test modenese

Argomenti simili trattati di recente

Assistenza agli alunni disabili: il Comune non può ridurre le ore per mancanza di fondi - Il TAR Sicilia ha riaffermato che i Comuni non possono giustificare la riduzione dell'assistenza scolastica per gli alunni disabili con motivazioni di bilancio.

Segui queste discussioni su X

https://enpa.org/enpa-di-pordenone-organizza-black-or-white-charity-party-una-serata-a-sostegno-degli-animali/… - L’intero ricavato sarà destinato alle attività dell’Enpa di Pordenone: soccorso e assistenza agli animali in difficoltà, cure veterinarie, campagne Tweet live su X

Subito cessate il fuoco a #Gaza. Disumano ridurre alla fame un'intera popolazione, dai bambini agli anziani: l'esercito israeliano renda accessibili i territori della Striscia all'azione degli organismi internazionali per la ripresa di piena assistenza umanitaria (#M Tweet live su X

IMPORTANTE: se avete pagato imposte sulle plusvalenze nel 2024, leggete bene, avete diritto ad un rimborso di 520€! Agli utenti Tatax, offriremo assistenza GRATIS per la richiesta del rimborso passo dopo passo. Apriteci un ticket e vi guideremo nella proc Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Bonus anziani nel 2025, quali sono e cosa bisogna sapere

Come scrive money.it: Anche nel 2025 sono previsti una serie di bonus per gli anziani che permettono di accedere a servizi e prestazioni economiche per chi ha compiuto una certa età Vediamo quali sono e a chi spettano.

Bonus di 850 euro in arrivo per gli anziani: chi lo può chiedere, a cosa serve e come fare domanda

Scrive virgilio.it: Nuovo bonus fino a 850 euro per gli anziani non autosufficienti che abbiano un bisogno gravissimo, almeno 80 anni e un Isee sotto i 6mila euro ...

Anziani e assistenza sanitaria: la sfida di un’età che cambia

comozero.it scrive: L’assistenza sanitaria agli anziani non si limita solo alla somministrazione di ... Dalla telemedicina ai dispositivi di monitoraggio remoto, la tecnologia consente di rilevare precocemente eventuali ...