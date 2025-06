Assegnazioni provvisorie docenti e ATA 2025-26 il Ministero vuole chiudere quanto prima la trattativa | incontri serrati per raggiungere l’accordo con i sindacati

Il mondo della scuola è in fermento: il Ministero dell'Istruzione punta a concludere rapidamente le trattative sulle assegnazioni provvisorie docenti e ATA per l'anno scolastico 2025/26. Dopo incontri serrati con i sindacati, si lavora intensamente per trovare un accordo che possa garantire stabilità e trasparenza. Resta sintonizzato per scoprire come si definiranno le prossime mosse di questa complessa trattativa.

Si è conclusa la riunione tra Ministero dell'Istruzione e sindacati per definire utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 202526. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

