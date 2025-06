Assegnazione provvisoria 2025 26 trattativa in dirittura d’arrivo

L’assegnazione provvisoria 2025/26 si fa sempre più vicina: il Ministero dell’Istruzione accelera i tempi, con trattative in dirittura d’arrivo e un calendario serrato di incontri con i sindacati. Dopo la prima riunione, sono in gioco vincoli, deroghe e scadenze cruciali per le domande. Resta aggiornato: siamo pronti a svelare tutte le novità e le opportunità che questa fase porterà ai docenti e al personale ATA.

Il Ministero dell'Istruzione accelera sul fronte delle assegnazione provvisoria per il personale docente e ATA nell'anno scolastico 202526. Dopo la prima riunione con i sindacati, si prevede un calendario serrato di incontri per chiudere l'accordo in tempi rapidi. Focus su vincoli, deroghe e scadenze per le domande Trattativa accelerata per l'intesa Il confronto tra Ministero

