Assalto con l' esplosivo al Bancomat di Sarnico | gli autori del blitz presi in Veneto

Un audace assalto con esplosivo al bancomat di Sarnico scuote la provincia di Bergamo. Ma la rapida risposta delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dei responsabili, tutti originari del Veneto, evidenziando come la criminalità non conosca confini. La vicenda si conclude con una svolta importante: la cattura degli autori e il rafforzamento della sicurezza locale.

Sarnico (Bergamo), 4 giugno 2025 – Un nomade di 35 anni di Vedelago (Treviso), un pluripregiudicato di Galliera Veneta (Padova), un terzo pluripregiudicato anche per concorso in omicidio di Rosà (Vicenza) e un quarto componente costituitosi stamattina, sono stati arrestati dai carabinieri di Bergamo perché ritenuti responsabili del furto con esplosivo a una banca di Sarnico avvenuta domenica 25 maggio all'alba. Il blitz. Gli arresti, a parte l'ultimo, sono avvenuti nei giorni scorsi per il concreto pericolo di fuga della banda. Nel corso dell'operazione che ha interessato le province di Bergamo, Brescia, Treviso, Padova, Vicenza, Savona e Alessandria, coinvolto 80 carabinieri e il Nucleo elicotteri di Orio al Serio, sono state eseguite numerose perquisizioni che hanno portato al ritrovamento di denaro contante per oltre 16mila euro, orologi e gioielli, attrezzi da giardino e moto ritenuti di provenienza illecita, oltre a ricetrasmittenti, passamontagna, attrezzi da scasso e numerose targhe clonate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it