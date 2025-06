Assalto al bancomat | tre in trappola e caccia al quarto della banda

L'era degli assalti ai bancomat sta vivendo un momento di crisi, con tre membri di una banda in trappola e la caccia all'ultimo fuggitivo che si intensifica. Questo episodio a Sarnico è solo l'ultimo di una serie di attacchi che mettono in luce come la vita criminale diventi sempre più difficile: le forze dell'ordine si fanno più agguerrite e la tecnologia avanza. Un punto interessante? La sicurezza bancaria evolve, mentre i criminali restano indietro.

Si moltiplicano gli assalti agli istituti di credito, ma la vita per gli autori di questo genere di reati si fa sempre più complicata. Dopo un assalto ad un bancomat del 25 maggio scorso avvenuto nel compunti di Sarnico alla Banca Popolare di Sondrio, la Procura di Bergamo ha sottoposto a fermo.

Lo sportello bancomat di nuovo operativo dopo l’assalto dei ladri - Dopo un assalto che ha messo a rischio il servizio, lo sportello bancomat dell'ufficio di Poste Italiane di Montappone è di nuovo operativo.

LEGGI QUI: https://primapavia.it/cronaca/secondo-assalto-fallito-al-bancomat-dellesselunga-di-broni-ladri-a-mani-vuote/… #Furto #TentatoFurto #EsselungaBroni #Bancomat #Cronaca #Notizie #News #Ladri #Fuga #Bottino #Indagini Tweet live su X

Assalto con marmotta a bancomat San Marco: Carabinieri arrestano 20enne di Orta Nova e 22enne di Foggia #ARRESTI #SANMARCOINLAMIS #BANCOMAT https://tinyurl.com/2xf833ld Tweet live su X

Assalto al bancomat: tre in trappola e caccia al quarto della banda

Si legge su padovaoggi.it: L'episodio è avvenuto a fine maggio in provincia di Bergamo. Tra i sottoposti a fermo di indiziato di reato anche Charli Gabrieli, 37 anni residente a Galliera Veneta e Maich Gabrieli, oggi 48 anni di ...

Assalto al bancomat, i ladri lo fanno esplodere: caccia alla banda

Secondo ilgazzettino.it: ERACLEA (VENEZIA) - Fatto saltare il bancomat, bottino da oltre trentamila euro. Tornano le bande specializzate negli assalti agli sportelli automatici, puntando a quelli delle ...

Incursione notturna nel market. Banda all’assalto del bancomat. Suona l’allarme, il colpo fallisce

Scrive msn.com: BRONI (Pavia)Anche il secondo tentativo è fallito come il precedente. Proprio come era già successo alle 2 di notte di giovedì Primo maggio, ancora nella notte tra martedì e ieri, verso le 2.30, ignot ...