Assalta armato di pistola un noto bar | arrestato un giovane

Un giovane di 23 anni, originario del Brasile, è stato arrestato per una rapina armata in un bar di Poggiomarino. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente paura legata alla sicurezza nei locali pubblici. La notizia ci ricorda quanto sia fondamentale il lavoro delle forze dell'ordine nel contrastare la criminalità e riportare la tranquillità nelle nostre comunità. La domanda è: quanto dobbiamo ancora preoccuparci della nostra sicurezza quotidiana?

Ieri sera a Poggiomarino i carabinieri hanno posto agli arresti domiciliari un 23enne brasiliano accusato di rapina aggravata in concorso e detenzione e porto illegali di armi da sparo. La rapina è stata compiuta lo scorso aprile ai danni di un bar nel Comune di Poggiomarino, assieme a due. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Assalta armato di pistola un noto bar: arrestato un giovane

