Asllani stagione in ombra | il futuro lontano dall’Inter! Il punto

Il futuro di Kristjan Asllani all'Inter è incerto, dopo una stagione deludente in cui non è riuscito a brillare. Con l'addio di Inzaghi, il giovane centrocampista potrebbe trovarsi a dover ricostruire la sua carriera altrove. Questo caso mette in luce un trend interessante nel calcio moderno: l'importanza di fare scelte giuste per emergere. Sarà curioso vedere se riuscirà a riprendersi e a tornare protagonista!

Kristjan Asllani rischia di salutare in questa sessione estiva di mercato la sua esperienza all’Inter. Il centrocampista albanese non è piaciuto a Inzaghi – che ora non c’è più – ma allo stesso tempo non è riuscito mai a rendersi protagonista. ERRORI – Doveva essere la stagione della consacrazione, ma per Kristjan Asllani si è trasformata in un’altra annata ai margini. Il centrocampista albanese dell’ Inter, nonostante le buone premesse e il potenziale tecnico, ha faticato a trovare spazio e continuità, restando sempre nelle retrovie delle gerarchie di Simone Inzaghi. Arrivato per crescere accanto a un faro come Brozovic prima, e poi con l’idea di ritagliarsi un ruolo da vice-Calhanoglu, Asllani non è mai riuscito a imporsi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Asllani, stagione in ombra: il futuro lontano dall’Inter! Il punto

Asllani a Mediaset: «La Champions la coppa più bella e importante della stagione, dobbiamo trasformare la delusione in entusiasmo. Ecco cosa ha avuto il Napoli in più di noi»

