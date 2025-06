Asl Roma 3 al Centro Fijlkam il 2 incontro Pediatrico-Neonatologico del Grassi di Ostia

Sabato 7 giugno, il Centro Fijlkam di Ostia diventa il palcoscenico per il 2° Incontro Pediatrico-Neonatologico dell’Ospedale G.B. Grassi. Un evento che sottolinea l'importanza della collaborazione tra ospedali e territorio, un trend crescente nella sanità moderna. Scopri come il supporto pediatrico può trasformare la vita delle famiglie. Non perdere l’occasione di approfondire temi cruciali per la salute dei più piccoli!

Ostia, 4 giugno 2025 – Sabato 7 giugno, a partire dalle 8.30, l’Aula Magna del Centro Fijlkam a Ostia ospiterà il 2° Incontro Pediatrico-Neonatologico dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia “Quando l’ospedale ed il territorio si incontrano con. Ostia 39”. “L’iniziativa, che promuoviamo per il secondo anno consecutivo, rappresenta un’occasione di confronto e analisi tra professionisti provenienti non solo da Roma, ma anche da altre province del Lazio”, spiega Luisa Pieragostini, Responsabile Scientifico dell’iniziativa e Direttore di Pediatria dell’Ospedale Grassi di Ostia. “Il reparto di Pediatria del Grassi è stata ulteriormente potenziato grazie alla presenza di alcuni nuovi centri aperti negli ultimi 18 mesi: l’Ambulatorio di Controllo Neonatale, l’Ambulatorio di Ecografia cerebrale e l’Ambulatorio di Gastroenterologia Pediatrica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Scopri altri approfondimenti

INTERVISTA | Daniela Santanchè: "Nel centro di Roma mancano i servizi, se si svuota non è solo colpa dei b&b" - In un’intervista esclusiva, Daniela Santanchè affronta il tema del turismo a Roma e l’assenza di servizi nel centro.

Segui queste discussioni su X

È nato a Roma il primo Centro diurno socio-educativo in Italia. Si propone di offrire ai minori e ai giovani adulti con problemi di giustizia, un futuro migliore, lontano dalla devianza, dall'emarginazione e dalla delinquenza. #ANSA Tweet live su X

Domenica 25 maggio, il Parco di Roma Golf Club è stato teatro dell’ , un evento promosso dall'Hotel Hassler Roma in collaborazione con il Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus. #golf #roma #parcodiroma Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Ostia, centro antifumo: in sei mesi circa 200 accessi

Da ilfaroonline.it: Ostia, 30 maggio 2025- Circa 200 accessi e quasi 40 cittadini presi in carico con u n’età media compresa tra i 50 e i 65 anni: a sei mesi dall’apertura del Centro Antifumo a Ostia e in occasione della ...

Asl Roma 3, il centro diurno Alzheimer compie 10 anni: come accedervi

Lo riporta canaledieci.it: La cooperativa ha il supporto del personale della Asl Roma 3 attraverso un neurologo, una fisioterapista, un’infermiera e un’ assistente sociale del Municipio X. L’ingresso al centro può avvenire dopo ...

Apre a Ostia un centro antifumo. Consulenze e percorsi personalizzati per uscire dalla dipendenza

Secondo romatoday.it: Milito (Asl Roma 3): “Il fumo è una vera e propria droga” “Secondo l’Oms rivolgersi ad un centro antifumo o al medico di fiducia aumenta di molto (84%) le probabilità di riuscire a ...