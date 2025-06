Asili nido nell' Unione Valdera | pubblicati i punteggi provvisori presentate 750 domande

L’Unione Valdera segna un passo importante nella gestione dei servizi per la prima infanzia: sono stati pubblicati i punteggi provvisori per le 750 domande di accesso ai nidi d’infanzia per il 2025/2026. Questa è un’opportunità cruciale per le famiglie, in un contesto dove la domanda di posti nei nidi è in costante crescita. Scopri quali sono i criteri che fanno la differenza e come possono influire sul futuro dei nostri bambini!

L'Unione Valdera informa che sono stati pubblicati in modalità anonima sul sito web dell'Unione Valdera i punteggi provvisori assegnati alle domande per l'accesso ai nidi d'infanzia relative all'anno educativo 20252026 e pervenute entro il termine di scadenza del bando. La comunicazione dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Asili nido nell'Unione Valdera: pubblicati i punteggi provvisori, presentate 750 domande

