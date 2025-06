ascolti tv del 3 giugno chi ha vinto fra doc e doppio gioco

Il 3 giugno, la sfida tra "Doc – Nelle tue mani" e "Doppio Gioco" ha acceso il prime time estivo, rivelando le preferenze del pubblico in un periodo di repliche. Mentre Rai1 punta su una storia coinvolgente con Luca Argentero, Canale5 introduce il brio di un thriller avvincente. Chi avrà conquistato il cuore degli spettatori? Scopriamo insieme come queste due fiction si inseriscano nel trend delle emozioni forti che caratterizza la stagione!

Con il palinsesto estivo che inizia ad affacciarsi sulla programmazione tv, sono tante le repliche che vanno in onda in prima serata. È il caso di Rai1, che manda in onda Doc – Nelle tue mani per riempire il prime time dell’Ammiraglia, mentre su Canale5 va in onda Doppio Gioco con Alessandra Mastronardi e Max Tortora. Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti tv del 3 giugno? I risultati parlano chiaro e premiano una scelta piuttosto che un’altra. Su Rai2, è invece andata in onda una nuova puntata di Belve con la conduzione di Francesca Fagnani, mentre su Italia1 abbiamo assistito all’ultimo appuntamento con Le Iene di Veronica Gentili e Max Angioni che dalla prossima settimana lasciano spazio alla leg Inside. 🔗 Leggi su Dilei.it