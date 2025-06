ASCOLTI TV 3 GIUGNO 2025 | LE IENE E BELVE SALUTANO IL PUBBLICO TRA DOPPIO GIOCO DOC E FLORIS

Il 3 giugno 2025 è stato un martedì da ricordare per gli appassionati di tv! Con "Le Iene" e "Belve" che salutano il pubblico, il confronto tra "Doc" e "Doppio Gioco" ha acceso il prime time. In un'epoca in cui l'intrattenimento si fa sempre più competitivo, questi ascolti evidenziano l'importanza delle storie autentiche. Riuscirà la fiction a mantenere il suo fascino nel panorama televisivo in continua evoluzione? Scopriamolo insieme

ASCOLTI TV 3 GIUGNO 2025 • Martedì •. Gli ascolti tv di martedì 3 giugno 2025 con Doc contro Doppio Gioco, la partenza di UnoMattina Estate e de La Forza di Una Donna. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Tg1 Mattina Estate – x Tg1 – x Referendum 2025 – x UnoMattina Estate – x Camper in Viaggio – x Camper – x Tg1 + Economia – x + x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Ritorno a Las Sabinas – x Tg1 – x Pres. La Vita in Diretta – x La Vita in Diretta – x L’Eredità: Il Torneo – x L’Eredità: Il Torneo – x Tg1 – x Cinque Minuti + Affari Tuoi – x + x Doc – x TC – x G – x O – x Doc – x Porta a Porta – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – x Mattino 5 News – x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Tradimento – x La Forza di Una Donna – x L’Isola dei Famosi – x The Family – x Pomeriggio 5 – x + x Pomeriggio 5 Saluti – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Striscia La Notizia – x Doppio Gioco – x TC – x G – x O – x Doppio Gioco – x L’Isola dei Famosi + X-Style – x + x ISOLA DEI FAMOSI: MEDIASET MANDA TUTTI IN NOMINATION PER TENTARE DI ALZARE LO SHARE Un Ciclone in Convento – x + x Tg2 – x Radio2 Social Club – x Tg2 Italia Europa – x Tg Sport – x La Nave dei Sogni: Cile – x Tg2 – x Tg2 Costume & Società – x Tg2 Medicina 33 – x Ore 14 – x Squadra Speciale Cobra 11 – x Morgane: Detective Geniale – x The Rookie – x Tg Sport – x Blue Bloods – x + x Tg2 – x Tg2 Post + Pres. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 3 GIUGNO 2025: LE IENE E BELVE SALUTANO IL PUBBLICO TRA DOPPIO GIOCO, DOC E FLORIS

Ascolti TV 1 giugno 2025 - Gli ascolti TV del 1 giugno 2025 rivelano un'italia sempre più affascinata da storie originali e talenti emergenti.

