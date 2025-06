Articoli d’arredo cappelli e borse | tris di artigianato artistico da Idearte Gallery

...stile e creatività, dove ogni pezzo racconta una storia unica. Dal 6 al 14, Idearte Gallery si trasforma in un laboratorio di talenti, un'opportunità imperdibile per esplorare l'artigianato artistico italiano, sempre più apprezzato nel mondo per la sua autenticità e originalità. Non perdere l’occasione di scoprire come l’artigianato tradizionale si fonde con il design contemporaneo, creando oggetti straordinari. Vieni a lasciarti ispirare!

Da venerdì 6 a sabato 14 negli spazi di Idearte Gallery è possibile visitare una mostra dedicata all'artigianato artistico. La galleria d'arte diventerà un crogiuolo di eccellenze artigianali per scoprire pregiati e raffinati articoli d'arredo, cappelli, borse e accessori.

