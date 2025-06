Arrivederci all’Inter dopo quattro anni

Simone Inzaghi dice addio all'Inter dopo quattro anni intensi, ma la sua nuova avventura in Arabia Saudita promette di essere ancora più scintillante! Con uno stipendio che sfiora i 25 milioni di euro netti, l’allenatore italiano abbraccia il trend del calcio globale sempre più attratto da investimenti faraonici. Sarà interessante vedere come porterà il suo talento in un campionato in rapida crescita. Restate sintonizzati!

È già ufficiale: Simone Inzaghi lascia l'Inter dopo quattro anni a Milano e firmerà per il Saudita Hilal. L'italiano avrà finalmente uno stipendio, secondo fonti non ufficiali di 25 milioni di euro netti per stagione. Sarà incorporato direttamente al Coppa del mondo di club E sarà il primo rivale del Real Madrid in quel torneo. Nel frattempo, Inter cerca la sostituzione . anche per questo torneo e la stagione 2025-26. Piacenza parte come uno dei migliori tecnici da molto tempo nel team "Nerazzurro".

Avrei capito e compreso qualsiasi scelta europea. Questa, soldi a parte, non la comprendo e non la capisco. L'ho apprezzato, difeso, a volte giustificato. Arrivederci. Meglio, addio. Viva l'#Inter. Viva chiunque arrivi. #FCIM #Inzaghi Tweet live su X

Adesso è ora della pensione, ma fidati, continuerete a sentirmi, e sarò “leggermente” più schierato, come tifoso! E se ve lo state chiedendo, sì, tornerò a darvi qualche chicca di mercato. Adesso è il momento di salutarci, ma è solo un arrivederci. Grazie Inter Tweet live su X

Boban una furia contro Theo Hernandez: "Mi dispiace tantissimo per il Milan ma Theo se lo merita. Se lo merita perché è da anni che fa queste cose, è da anni che lo fa. Il Milan stava dominando e lui fa questa cosa. Marciniak ha gli attributi e gli dice ciao arriv Tweet live su X

