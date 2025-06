Arrivato il laterale brasiliano Dimarco | Con il Psg è andato tutto storto Luis Henrique nerazzurro con un quinquennale

Il calciomercato è in pieno fermento e l'Inter si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia con l'arrivo del talentuoso laterale brasiliano Dimarco. Mentre si chiude un capitolo con Inzaghi, Luis Henrique entra in scena con un contratto quinquennale da 2 milioni. Un investimento strategico che segna l'inizio di una nuova era: i nerazzurri puntano a rinforzare la rosa in vista della lotta per il titolo. Sarà lui il jolly decisivo?

Nel giorno in cui Inzaghi chiude l’avventura interista, Luis Henrique (nella foto) comincia la sua con il club nerazzurro. Arrivato due giorni fa a Milano, l’esterno brasiliano ha svolto ieri le visite di idoneità al Coni e quelle con la società di via della Liberazione, propedeutiche alla firma del contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione. Altri 23 più bonus sono stati versati all’Olympique Marsiglia per avere il calciatore. Può giocare a destra come alternativa a Dumfries o a sinistra sostituendo Dimarco, che ieri ha sfogato su Instagram la delusione dopo la finale persa contro il PSG. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arrivato il laterale brasiliano. Dimarco: "Con il Psg è andato tutto storto». Luis Henrique nerazzurro con un quinquennale

