Arrivano gli aperitivi scientifici

Arrivano gli Aperitivi Scientifici a Pisa, un’occasione unica per scoprire il mondo della scienza sorseggiando un buon drink in compagnia. Tra conversazioni coinvolgenti e curiosità sorprendenti, il Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa trasforma l’apprendimento in un’esperienza divertente e accessibile a tutti. Preparatevi a vivere serate all’insegna del sapere e del gusto, perché la scienza non è mai stata così invitante…

Pisa, 4 maggio 2025 – Al Giardino La Nunziatina di Pisa arrivano gli Aperitivi Scientifici del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa, un ciclo di incontri per scoprire la scienza con gusto. Gli eventi, proposti dalla Commissione Divulgazione del Dipartimento di Farmacia, sono pensati per raccontare la scienza in modo informale, coinvolgente e aperto a tutti, studenti, docenti e cittadinanza. Il primo appuntamento a ingresso gratuito, curato dalla prof.ssa Eleonora Da Pozzo e in programma il 5 giugno dalle 19,30 alle 20,30, affronterà il tema della neurochimica dell’aperitivo, ovvero ‘perché il cervello ti porta fuori la sera’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arrivano gli aperitivi scientifici

