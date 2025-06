Arrestato ex cutoliano algerino latitante da 18 anni | omicidio durante la faida della Nco

Dopo 18 anni di latitanza, la Polizia di Caserta ha catturato Mohamed Tadimouti, ex cutoliano ricercato per un omicidio legato alla faida della NCO. Questo arresto non solo segna un capitolo importante nella lotta contro la camorra, ma riflette anche l'impegno delle forze dell'ordine nel combattere l'illegalità . La fine della sua evasione riporta in primo piano il tema della giustizia e della sicurezza nei nostri territori. Resta da chiedersi: quanto pesa il

La Polizia di Caserta ha arrestato l'ex cutoliano Mohamed Tadimouti: latitante dal 2007, deve scontare l'ergastolo per un omicidio di camorra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Arrestato ex cutoliano algerino, latitante da 18 anni: omicidio durante la faida della Nco

Si legge su fanpage.it: La Polizia di Caserta ha arrestato l'ex cutoliano Mohamed Tadimouti: latitante dal 2007, deve scontare l'ergastolo per un omicidio di camorra ...

