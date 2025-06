Arrestato e liberato dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla ex

Un giovane di 20 anni, già accusato di violenza, è stato arrestato dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex. Questo episodio riporta l’attenzione su un problema sociale crescente: la violenza di genere. Dietro ogni notizia ci sono storie che raccontano difficoltà relazionali e la necessità di supporto. La domanda sorge spontanea: stiamo facendo abbastanza per proteggere chi vive situazioni simili?

Ha violato il divieto di avvicinamento alla ex ragazza 18enne, che aveva picchiato e minacciato con le forbici il 3 maggio scorso a Mirano. A distanza di un mese il ventenne ferrarese è stato arrestato. Era insieme alla giovane alla stazione di Ferrara quando una pattuglia dei carabinieri lo ha.

Arrestato per violenza sessuale, subito liberato - Reggio Emilia, 13 maggio 2025 - Un giovane di 29 anni, originario della Nigeria, è stato arrestato per violenza sessuale su una donna in un episodio avvenuto il 10 maggio.

