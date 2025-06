Arrestato a Catania un uomo accusato di gravi maltrattamenti in famiglia

A Catania, un uomo di 47 anni è stato arrestato per gravi maltrattamenti in famiglia, un reato che purtroppo continua a crescere in Italia. Questo caso riaccende il dibattito sulla violenza domestica, un tema sempre più centrale nelle nostre società. La custodia cautelare rappresenta un passo importante verso la tutela delle vittime. È fondamentale riflettere su come possiamo tutti contribuire a creare un ambiente sicuro e rispettoso per ogni famiglia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP. Il 31 maggio 2025, su incarico della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di P. A., 47 anni, residente a Catania. Il provvedimento è stato emesso il 30 maggio 2025 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale etneo. Le accuse: maltrattamenti e lesioni aggravate. Secondo quanto emerso nella fase preliminare delle indagini – nella quale si mantiene la presunzione di innocenza dell’indagato – l’uomo è ritenuto gravemente indiziato di aver commesso maltrattamenti in ambito familiare, aggravati dal fatto di essere stati perpetrati in presenza e a danno di minori, oltre che di lesioni personali aggravate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Arrestato a Catania un uomo accusato di gravi maltrattamenti in famiglia

Scopri altri approfondimenti

Catania, giovane arrestato dai carabinieri per spaccio nel centro cittadino - Un giovane di Catania è stato arrestato dai Carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti nel centro della città.

Segui queste discussioni su X

Catania, tre chili di cocaina sotto il sedile della Twingo: arrestato corriere della droga etneo. L'operazione della Polizia: 25enne fermato a San Berillo Nuovo. https://lasicilia.it/cronaca/catania-tre-chili-di-cocaina-sotto-il-sedile-della-twingo-arrestato-corriere-dell Tweet live su X

Trasportava 3 kg di cocaina in auto, arrestato un 35enne a Catania https://telenicosia.it/trasportava-3-kg-di-cocaina-in-auto-arrestato-un-35enne-a-catania/… Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Maltrattava moglie e figli, arrestato 47enne a Catania

Segnala newsicilia.it: Arrestatrrestat a Catania un 47enne accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie convivente e dei figli minorenni.

Minacce e botte a moglie e figli minorenni, arrestato 47enne a Catania

Si legge su ilfattonisseno.it: Finisce in carcere un 47enne catanese accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La Polizia di Stato, su disposizione della Procura di Catania, ha eseguito un’ordinanza di c ...

Maltratta moglie e figli minorenni, arrestato a Catania

msn.com scrive: Un 47enne è stato arrestato dalla polizia a Catania per lesioni personali aggravata e maltrattamenti in famiglia ...