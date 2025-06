Arrestati in Spagna madre e compagno per sequestro di una 14enne | indagini della Procura di Milano

Un caso agghiacciante che riporta alla luce il tema delicato del sequestro di minori. In Spagna, una madre e il suo compagno sono stati arrestati per aver nascosto la figlia 14enne sotto falso nome, sottraendola alla giustizia italiana. Le indagini della Procura di Milano rivelano dinamiche inquietanti che mettono in discussione il sistema di protezione dei minori, un argomento sempre più attuale e cruciale nella nostra società . Come possiamo garantire la sicurezza dei più vulnerabili?

Quattro persone sono state arrestate per aver sequestrato e nascosto in Spagna sotto falso nome una bambina oggi 14enne. Tra loro la madre e il compagno. La piccola, stando a quanto ricostruito nelle indagini della Procura di Milano, sarebbe stata portata via quando aveva tre anni, in quanto tra il 2013 e il 2014 il Tribunale di Milano ne aveva disposto l'affidamento al Comune. La madre, a quel punto, si era resa irreperibile ed era fuggita con la bambina. La donna e il fidanzato sono ora in carcere. Le indagini dell'Unità Tutela Donne e Minori della polizia locale di Milano e del Nucleo Investigativo dei carabinieri, hanno portato a individuare la donna a Valencia, ricostruendo la "fattiva collaborazione nella condotta delittuosa" da parte del compagno sul territorio spagnolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arrestati in Spagna madre e compagno per sequestro di una 14enne: indagini della Procura di Milano

Segui queste discussioni su X

Arrestato a Barcellona, in Spagna, l'uomo ricercato dalla polizia per il duplice omicidio di Bologna. Le due vittime trovate morte in casa sono state accoltellate. Il fermato è il loro coinquilino Bruno Sokolowicz #GR1 Tweet live su X

La @poliziadistato ha arrestato 24 persone tra Italia e Spagna per traffico internazionale di droga, armi e riciclaggio. L’indagine ha portato allo smantellamento di tre sodalizi criminali attivi tra Lombardia, Roma, Palermo e Malaga. Sequestrati oltre 450 kg di dr Tweet live su X