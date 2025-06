Arnold Schwarzenegger stupito dalla nudità del figlio in The White Lotus | All' improvviso ho visto il pisello

Arnold Schwarzenegger, icona del cinema e della cultura pop, ha rivelato il suo stupore per la nudità del figlio Patrick in "The White Lotus". In un mondo dove le scelte artistiche si fanno sempre più audaci, questa confessione di un genitore ribadisce il dibattito sulla libertà espressiva nel cinema. Un dettaglio interessante? La reazione di Arnold mette in luce quanto possa essere complesso il rapporto tra generazioni nel panorama artistico contemporaneo.

Il divo ha ammesso di essere rimasto scioccato dalla scelta del figlio di seguire le orme da vicino, disinibite scelte artistiche comprese. Arnold Schwarzenegger ha confessato di essere rimasto sbalordito nel vedere suo figlio, l'attore Patrick Schwarzenegger, seguire le sue orme con una scena di nudo in The White Lotus. "Non potevo crederci. Guardo la tua serie e vedo il tuo sedere che spunta fuori. E all'improvviso, ho visto il pisello", ha detto Schwarzenegger in una doppia intervista per Variety. "Cosa sta succedendo? È pazzesco." È stato allora che l'ex governatore della California ha capito di avere molto in comune col figlio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Arnold Schwarzenegger stupito dalla nudità del figlio in The White Lotus: "All'improvviso ho visto il pisello"

