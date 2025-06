AriAnteo 2025 | luoghi e programma del cinema all' aperto di Milano

Preparati a vivere un'estate indimenticabile a Milano! Dal 3 giugno al 14 settembre, AriAnteo porta il cinema all'aperto in luoghi iconici e suggestivi della città. Immergiti nella magia di film sotto le stelle, riscoprendo la bellezza dei tuoi quartieri preferiti. Un'opportunità perfetta per socializzare e condividere emozioni, mentre si abbraccia il trend del cinema esperienziale che sta conquistando le metropoli. Non perdere l'occasione di partecipare!

Dal 3 giugno al 14 settembre torna AriAnteo, rassegna di cinema all'aperto di Milano, che coinvolge numerosi luoghi della città. Il nuovo palinsesto Il palinsesto estivo del cinema sotto le stelle dell'estate milanese illumina le serate offrendo al pubblico una programmazione en plein air.

