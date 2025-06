Arezzo depositata la domanda di iscrizione al campionato C' è anche la fideiussione

La SS Arezzo è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica! Con la domanda di iscrizione al campionato di Serie C 2025/26 e la fideiussione già depositata, il club dimostra serietà e determinazione in un contesto sportivo in continua evoluzione. Questo passo non è solo una formalità, ma un segnale di rinascita per una squadra che vuole tornare a brillare. Rimanete sintonizzati, il meglio deve ancora venire!

La Ss Arezzo ha comunicato di aver regolarmente ottemperato a tutti gli adempimenti previsti per il rilascio delle Licenze Nazionali ai fini dell’iscrizione al campionato di serie C 202526. La documentazione necessaria è stata presentata entro i termini stabiliti dalla normativa federale, in. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Arezzo, depositata la domanda di iscrizione al campionato. C'è anche la fideiussione

