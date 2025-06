Arera a maggio bolletta del gas +01% per vulnerabili

A maggio, la bolletta del gas per i clienti vulnerabili porta con sé una leggera variazione: il prezzo di riferimento si attesta a 108,00 centesimi di euro per metro cubo, segnando un incremento dello 0,1% rispetto ad aprile. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) comunica che le quotazioni all'ingrosso si mantengono stabili, offrendo così un quadro chiaro per tutti coloro che usufruiscono del Servizio di tutela. Scopri di più su questa situazione

