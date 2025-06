Arcola alunna ferita da chiodo nella palestra scolastica

Un incidente in palestra scuote Arcola: una studentessa ferita da un chiodo. Mentre il consigliere Paolo Magliani assicura che le scuole locali sono sicure, questo episodio riporta l'attenzione su un tema cruciale: la sicurezza negli spazi scolastici. Con il crescente numero di attività sportive nelle scuole, è fondamentale garantire ambienti protetti per i nostri giovani. La sicurezza non è solo una questione di norme, ma di prevenzione e cura.

Arcola (La Spezia), 4 giugno 2025 – Problemi di sicurezza nella palestra comunale di Romito? «No, nelle scuole del nostro territorio c'è attenzione e accortezza, ma ci sono situazioni che si possono verificare». E' stato il consigliere Paolo Magliani a presentare un'interpellanza derivata da un episodio avvenuto qualche mese fa: una studentessa si è ferita durante le attività in palestra a causa di un chiodo. Magliani ha chiesto chiarimenti all'amministrazione e ha risposto l'assessore alla pubblica istruzione Sara Luciani: «Solitamente quando avviene un infortunio durante l'orario scolastico non è previsto che venga comunicato al Comune perché interviene l'assicurazione scolastica.

