Archeologia ciclabili e birdwatching | tre giorni lungo i paesaggi del Delta del Po

Scopri il Delta del Po come non l'hai mai visto! Questo giugno, immergiti in un fine settimana di archeologia ciclabile e birdwatching. Un'opportunitĂ unica per esplorare la storia e la natura, grazie a visite guidate gratuite organizzate dal Gal 2000. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza che unisce sostenibilitĂ e innovazione, in un contesto che celebra la bellezza dei nostri paesaggi. Un viaggio che ti sorprenderĂ !

Un fine settimana all'insegna della scoperta, dove storia, natura e innovazione si intrecciano lungo i paesaggi del Delta del Po. Il Gal 2000 organizza per venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 giugno una serie di visite guidate gratuite ai progetti di valorizzazione del territorio, realizzato grazie. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Archeologia, ciclabili e birdwatching: tre giorni lungo i paesaggi del Delta del Po

