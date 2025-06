Arbovirus e salute globale | a Pisa il meeting scientifico con esperti nazionali e internazionali

Il 10 giugno a Pisa, un importante incontro scientifico riunirà esperti di livello mondiale per affrontare il tema degli arbovirus e la loro influenza sulla salute globale. Nell’Auditorium di Palazzo Blu, scienziati condivideranno le ultime scoperte sui meccanismi molecolari e le strategie One Health per contrastare queste minacce. Un’occasione imperdibile per approfondire un fenomeno in costante evoluzione, che richiede una risposta integrata e innovativa per proteggere le nostre comunità.

Il 10 giugno, nell'Auditorium di Palazzo Blu a Pisa (inizio alle 9), si terrà il meeting scientifico 'Host–Virus Dynamics in Arboviral Persistence: from Molecular Mechanisms to One Health Strategies'. L'evento riunirà esperti italiani e internazionali che si occupano di arbovirosi, infezioni.

