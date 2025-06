Aprilia All Stars 2025 | apoteosi a Misano tra moto leggendarie campioni e passione

Aprilia All Stars 2025 ha infiammato Misano, unendo passato e presente in un’esplosione di passione. Tra motori leggendari, campioni eccezionali e momenti indimenticabili, la casa di Noale ha regalato agli oltre 20.000 fan un’esperienza unica. Un evento che resterà nella memoria di tutti: un vero trionfo di emozioni e adrenalina sulla pista dell’Adriatico. La festa Aprilia è iniziata, e non si ferma qui!

Dal rombo delle storiche due tempi allo spettacolo della "Race of Stars" fino alla parata finale in pista: ecco com'è andata la grande festa della casa di Noale che ha richiamato oltre 20.000 fan in riva all'Adriatico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Aprilia All Stars 2025: apoteosi a Misano tra moto leggendarie, campioni e passione

Aprilia All Stars 2025: Misano accende la passione di oltre 20.000 fan - Misano si è trasformata in un palcoscenico di pura adrenalina durante l’April All Stars 2025, richiamando oltre 20.

