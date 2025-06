' Appuntamento in giardino' alla scoperta dell' orto e dei fiori di Villa Necchi

Sabato 7 giugno, l'Italia si trasformerà in un grande palcoscenico verde con "Appuntamento in Giardino", un'iniziativa dell'APGI e del FAI. Villa Necchi sarà il fulcro di un'esperienza sensoriale unica, dove orti e fiori raccontano storie di biodiversità e bellezza. In un momento storico in cui la sostenibilità è al centro del dibattito globale, scoprire i segreti della natura ci invita a riflettere sul nostro rapporto con l'ambiente. Non mancare

Sabato 7 giugno in tutta Italia arriva 'Appuntamento in Giardino', la nuova iniziativa proposta dall'APGI - Associazione Parchi e Giardini d'Italia - in collaborazione con il Fai. La manifestazione, pensata come un'autentica festa del giardino, nasce in accordo con l'iniziativa "Rendez-vous. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - 'Appuntamento in giardino', alla scoperta dell'orto e dei fiori di Villa Necchi

Palazzo Vertemate Franchi, l'appuntamento in giardino è con la Cenerentola di Rossini - Il 8 giugno, il giardino di Palazzo Vertemate Franchi si trasformerà in un palcoscenico incantato per ospitare "Cenerentola" di Rossini.

Sabato 7 giugno visita guidata al Real Bosco di Capodimonte a cura di Amici di Capodimonte per l’edizione 2025 di Appuntamento in Giardino. Una passeggiata di due ore per scoprire passato, presente e futuro in un equilibrio tra storia, natura e arte htt Tweet live su X

Doppio appuntamento a Revello in programma domenica 8 giugno: in mattinata visita guidata del giardino privato dell’architetto Paolo Pejrone, nel pomeriggio presentazione del libro “Per i monti e per le valli. Spirito d’estate”. ? https://parcomonviso.eu/news/ Tweet live su X

