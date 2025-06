Approvata la variante di rigenerazione urbana | Cascina punta sulla qualità dell’abitare

Cascina segna un passo avanti verso il futuro con l'approvazione della variante di rigenerazione urbana, un'iniziativa che punta a migliorare significativamente la qualità dell'abitare. In un'epoca in cui le città si stanno trasformando per rispondere alle nuove esigenze di sostenibilità e vivibilità, questo intervento rappresenta un modello da seguire. Scopri come Cascina si prepara a diventare un esempio di innovazione urbanistica!

Cascina, 4 giugno 2025 – Il consiglio comunale ha adottato la cosiddetta variante “rigenerazione urbana”, con la quale l’ente intende perseguire uno degli obiettivi principali della pianificazione urbanistica e del nuovo Piano Operativo Comunale. La variante anticipa una parte della disciplina del nuovo Piano Operativo, con una particolare attenzione alle tematiche ambientali. “La nuova pianificazione comunale – ha detto Irene Masoni, assessore all’urbanistica del Comune di Cascina – deve porre una particolare attenzione alla qualità dell’abitare, pensando prioritariamente all’accessibilità ai servizi, alle percorribilità, alla possibilità di fruire, in generale, di spazi pubblici che siano aree a verde o piazze”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Approvata la variante di rigenerazione urbana: Cascina punta sulla qualità dell’abitare

