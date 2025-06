Appiano Gentile Inter | nerazzurri rientrati a Milano dopo la delusione per il KO in finale col PSG

Dopo la delusione in finale col PSG, i nerazzurri di Inter sono tornati a Milano con la fame di rivalsa. Appiano Gentile si prepara a scrivere il prossimo capitolo della stagione, tra infortuni, recuperi e strategie tattiche. Resta aggiornato: tutti i dettagli sulle probabili formazioni e le ultime news in casa Inter, perché il futuro è ancora tutto da conquistare.

Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa¬† Inter ¬†su ¬†infortunati ¬†e tempi di recupero,¬† probabili formazioni ¬†in vista dei prossimi impegni,¬† diffidati ¬†e novit√† da Appiano Gentile. Nerazzurri reduci dalla pesante sconfitta in finale di Champions League contro il PSG per 5 a 0. I giocatori convocati con le rispettivi nazionali si trovano nei vari ritiri in giro per il mondo, coloro che sono rimasti a Milano, invece, riprenderanno gli allenamenti da luned√¨ per iniziare a prepararsi per il Mondiale per Club (in attesa di conosce gli sar√† il loro allenatore) Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com