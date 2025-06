Appartamento esplode per una fuga di gas ustionato il padrone di casa

Momenti di terrore a Saludecio, dove un'esplosione per fuga di gas ha devastato un appartamento e ustionato il suo proprietario. Questo incidente ci ricorda l'importanza della sicurezza domestica, soprattutto in un periodo in cui sempre pi√Ļ persone si allontanano dalle fonti di energia sicure. Prevenzione e controlli periodici possono fare la differenza. Non sottovalutiamo mai i segnali di un problema! La sicurezza in casa deve essere una priorit√†.

Momenti di paura, nella prima mattinata di mercoled√¨, a Saludecio dove si √® verificata un'esplosione all'interno di una abitazione con l'anziano proprietario rimasto ustionato. Lo scoppio √® avvenuto intorno alle 6.45 quando, a causa di una fuga di gas, le stanze si sono saturate di metano e una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it ¬© Riminitoday.it - Appartamento esplode per una fuga di gas, ustionato il padrone di casa

