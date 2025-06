Appalti subappalti e burocrazia | le ragioni del NO alla responsabilità solidale

Nel dibattito sul referendum del 2025, la questione della responsabilità solidale tra appalti e subappalti emerge come un tema cruciale. Molti temono che una maggiore burocrazia possa soffocare le imprese, mentre altri vedono nella responsabilità condivisa un modo per tutelare i lavoratori. Questo conflitto evidenzia l'importanza di trovare un equilibrio tra efficienza e giustizia sociale. Scoprirete perché il "no" potrebbe essere l'opzione preferita da molti operatori del settore!

Questo articolo fa parte di un ciclo dedicato al referendum 2025, che ha l’obiettivo di illustrare in modo chiaro e documentato le posizioni a favore e contro i quesiti, nonché gli scenari in caso di raggiungimento del quorum. QuiFinanza mantiene una linea editoriale imparziale e si impegna a fornire un’informazione completa e obiettiva, senza sostenere alcuna posizione politica o ideologica. La quarta scheda del referendum abrogativo dell’ 8 e 9 giugno 2025 riguarda il lavoro e, nello specifico, l’estensione della responsabilità al committente nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale avvenuti in subappalto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Appalti, subappalti e burocrazia: le ragioni del NO alla responsabilità solidale

