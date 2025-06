Apertura catacomba di Villagrazia di Carini | domenica visite guidate alla scoperta degli affreschi dei primi cristiani

Scopri un tesoro nascosto di storia e spiritualità! Domenica, la catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini apre le sue porte per visite guidate che svelano affreschi straordinari dei primi cristiani. Con oltre 3.500 mq di meraviglie da esplorare, questo sito non è solo un viaggio nel passato, ma un tuffo nella cultura che ha plasmato il nostro presente. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica!

Continuano le aperture domenicali alla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini. Il monumento sarà accessibile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 con visite guidate ogni ora fino a un'ora prima della chiusura. Con i suoi oltre 3.500 mq di superficie scavata, la catacomba di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Apertura catacomba di Villagrazia di Carini: domenica visite guidate alla scoperta degli affreschi dei primi cristiani

Le notizie più recenti da fonti esterne

Apertura della catacomba di Villagrazia di Carini: visite guidate alla scoperta degli affreschi dei primi cristiani

Lo riporta palermotoday.it: Con la stagione estiva cambiano gli orari della catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini che sarà aperta ogni domenica nelle ore pomeridiane, dalle 16 alle 20, con visite guidate ogni ...

Settimana Santa, apertura speciale della catacomba di Villagrazia di Carini

Segnala palermotoday.it: Domenica 9 aprile apertura speciale della catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini dalle ore 10 alle 13 e poi dalle 15 alle 17 con visite guidate a cura degli archeologi della Cooperativa ...

Catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini

Lo riporta balarm.it: La Catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini è una delle più importanti testimonianze del cristianesimo delle origini in Sicilia, per la monumentalità delle sue gallerie e dei cubicoli. La sua ...