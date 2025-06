Aperitivo sui merli a Scarperia

Un’estate all'insegna del gusto e della convivialità! "Aperitivo sui Merli 2025" torna a colorare le serate nel suggestivo Palazzo dei Vicari di Scarperia, un evento che celebra la tradizione dell’aperitivo italiano. Perfetto per chi ama scoprire sapori unici in un contesto storico, questo appuntamento rappresenta un trend crescente: riscoprire i luoghi del cuore attraverso esperienze gastronomiche. Non perdere l’occasione di brindare con amici e sorseggiare il bello della vita!

l suggestivo scenario del Palazzo dei Vicari a Scarperia torna ad ospitare l'appuntamento con "Aperitivo sui Merli 2025". L'iniziativa, che ha già riscosso grande successo nelle precedenti edizioni, prosegue il suo calendario di appuntamenti per tutta la bella stagione, offrendo ai partecipanti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Aperitivo sui merli a Scarperia

Altre fonti ne stanno dando notizia

Scarperia, Aperitivo sui merli

Riporta ilfilo.net: Tra i nove partecipanti, insieme alla Cantina sociale viticoltori Colline Arno Sieve di Pontassieve ed altri, c’è la “Trivium Società Agricola Semplice” di Scarperia e San Piero, che ha un ...

Scarperia in fiore: tutti gli eventi di maggio tra arte, storia, musica e divertimento

Secondo okmugello.it: Il mese di maggio porta con sé il risveglio della primavera e, a Scarperia, anche un fitto calendario di ... Tante anche le attività collaterali per partecipanti e visitatori. Aperitivo sui merli – ...

Scarperia, Aperitivo sui merli

Secondo ilfilo.net: BORGO SAN LORENZO – Quando si pensa ai locali storici di Borgo, non si può fare a meno di pensare al Cammelli. Da oltre quarant’anni è uno dei punti di riferimento per quanto riguarda l’abbigliamento ...