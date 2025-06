Aperitivo Scientifico al Giardino La Nunziatina

scienza in modo coinvolgente e accessibile, mescolando curiosità, innovazione e sapore. Un’occasione unica per assaporare conoscenze mentre si sorseggia un cocktail, scoprendo come la ricerca scientifica possa essere affascinante e ricca di sorprese. Preparatevi a un viaggio tra scienza e gusto che stimolerà tutti i sensi e la mente!

Al Giardino La Nunziatina di Pisa arrivano gli Aperitivi Scientifici del Dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa, un ciclo di incontri per scoprire la scienza con gusto. Gli eventi, proposti dalla Commissione Divulgazione del Dipartimento di Farmacia, sono pensati per raccontare la scienza in modo coinvolgente e accessibile.

