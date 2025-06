Antony Juve Tuttosport occhi puntati sul brasiliano | a queste condizioni il colpo può andare in porto! Tutti i dettagli e le novità

La Juventus si prepara a mettere a segno un colpo da maestro: gli occhi sono puntati su Antony, l'esterno del Manchester United che potrebbe dare una marcia in più alla squadra. In un mercato sempre più competitivo, la ricerca di talenti come il brasiliano diventa cruciale per rilanciare le ambizioni bianconere. Scopri quali condizioni potrebbero rendere questo trasferimento realtà e perché potrebbe essere il momento giusto per la Juve!

Antony Juve (Tuttosport), occhi puntati sul brasiliano: a queste condizioni il colpo può andare in porto! I dettagli e le novità sull’esterno dello United. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Antony per il calciomercato Juve, in questa fase alla ricerca di calciatori che potrebbero essere utili al progetto bianconero della Vecchia Signora che verrà. Secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri starebbero monitorando con grande attenzione la situazione riguardante l’esterno, rientrato al Manchester United dopo il prestito al Betis Siviglia. Il brasiliano potrebbe lasciare i Red Devils con un nuovo prestito, uno scenario interessante anche per la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Antony Juve (Tuttosport), occhi puntati sul brasiliano: a queste condizioni il colpo può andare in porto! Tutti i dettagli e le novità

