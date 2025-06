Antonio Guterres nomina il Generale Diodato Abagnara nuovo Comandante di UNIFIL in Libano

In un momento cruciale per la stabilità del Medio Oriente, Antonio Guterres sceglie un leader di grande esperienza e dedizione: il Generale Diodato Abagnara. La sua nomina come nuovo comandante di UNIFIL segna un passo importante verso il rafforzamento della pace e della sicurezza in Libano. Con un background solido e una leadership comprovata, Abagnara si prepara a guidare con determinazione questa missione delicata e strategica, portando speranza in un’area complessa e vulnerabile.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha annunciato oggi la nomina del Generale di Divisione Diodato Abagnara dell'Esercito Italiano come nuovo Comandante della Forza Interinale delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL). Il Generale Abagnara assume un incarico di altissimo profilo in un'area strategica del Medio Oriente, in un momento particolarmente delicato per la sicurezza e la stabilità della regione. La sua nomina rappresenta un importante riconoscimento del ruolo che l'Italia continua a svolgere in ambito internazionale, soprattutto in missioni di pace sotto l'egida dell'ONU.

