Antonio Diodato ospite di Roberto Bolle and Friends in Arena

Unendo danza e musica, il Gala "Roberto Bolle and Friends" si prepara a diventare un evento imperdibile nell'estate 2025. Antonio Diodato, con la sua voce intensa, porterà un tocco di magia sul palcoscenico dell'Arena di Verona. È l'occasione perfetta per celebrare la bellezza delle arti performative, in un contesto che sta reinventando il panorama culturale italiano. Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza indimenticabile!

Il Gala "Roberto Bolle and Friends" torna a Verona nell'estate 2025 con un ospite speciale. Martedì 22 e mercoledì 23 luglio, Antonio Diodato sarà sul palcoscenico dell’Arena e si esibirà live in un pezzo con l'Etoile della Scala. Se i programmi televisivi di Roberto Bolle sono da sempre un. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Antonio Diodato ospite di "Roberto Bolle and Friends" in Arena

