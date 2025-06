Antonio De Falchi | un cuore giallorosso per il tifoso romanista ucciso a Milano

la sua amata Roma. Un gesto di affetto e memoria che unisce il cuore giallorosso di ieri e di oggi, mantenendo viva la speranza che tragedie simili non si ripetano mai più. Come ogni anno, i tifosi romani si stringono intorno al ricordo di Antonio, testimone di una passione che supera ogni confine e ogni dolore.

Un ricordo che non sbiadisce, anzi, si rinnova. Come ogni anno da 36 a questa parte, i romanisti hanno ricordato Antonio De Falchi, il giovane tifoso giallorosso ucciso il 4 giugno del 1989 da un gruppo di ultras del Milan dove il ragazzo si era recato per assistere alla partita fra i rossoneri e. 🔗 Leggi su Romatoday.it