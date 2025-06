Antoci M5s dopo l’audizione di Melillo al Parlamento Ue | Il reato di associazione mafiosa entri nel diritto penale europeo

L'audizione di Giovanni Melillo al Parlamento Europeo ha acceso i riflettori sulla lotta contro le mafie, sottolineando l'importanza di inserire il reato di associazione mafiosa nel diritto penale europeo. Un passo cruciale per rafforzare la cooperazione e la giustizia continentale. Antoci del M5S si sono detti favorevoli a questa direzione, evidenziando come il contrasto alle criminalità organizzate debba tornare al centro dell’agenda politica, per garantire un futuro più sicuro e giusto.