anticipazioni like a star del 4 giugno lo show della quarta puntata

Preparati a un mercoledì sera indimenticabile! Stasera, 4 giugno, il Nove ti invita a vivere la quarta puntata di "Like a Star", il talent show condotto da Amadeus che promette emozioni e colpi di scena. Tra esibizioni straordinarie e momenti toccanti, questa serata sarà un viaggio nel mondo della musica e del talento. Scopri con noi le anticipazioni e lasciati sorprendere!

Prosegue l’intrigante proposta in prima serata sul Nove di Amadeus: Like a Sta r. Il programma, prodotto da Banijay Italia (titolo originale, Starstruck), è giunto alla sua quarta puntata, in onda stasera mercoledì 4 giugno 2025. Anticipazioni Like a Star. La quarta puntata di Like a Star in onda stasera sul Nove sarà colma di sorprese. Un grande spettacolo da non perdere, condotto da Amadeus. Ci siamo lasciati alle spalle un talento davvero pazzesco, quello di Alice. La sua esibizione sulle note di Christina Aguilera ha emozionato e convinto tutti, portandola la brianzola alla vittoria. Spazio ora a sei nuovi team musicali, pronti a sfidarsi sul palco del nuovo programma in onda sul Nove. 🔗 Leggi su Dilei.it