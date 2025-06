Anteprima Ratatan il nuovo singolo di Patty Pravo

Preparatevi a scatenarvi con il nuovo ritmo di Patty Pravo! Dopo averci emozionato con "Ho provato tutto", la Divina si reinventa in una veste fresca e irresistibile. Il singolo "Ratatan" è un concentrato di energia, allegria e spensieratezza, perfetto per illuminare le vostre giornate estive. Un inno alla libertà che vi farà ballare sotto il sole: il party sta per iniziare, e il "Ratatan" è servito!