A Ancona, il consiglio comunale si trasforma in un'arena: i residenti di Vallemiano alzano la voce contro l'installazione di nuove antenne. Un segnale chiaro di come la salute e la sicurezza siano diventati temi centrali nel dibattito pubblico. Ma non è solo una questione locale: in tutta Italia cresce la tensione su questioni ambientali e tecnologiche. La protesta di ieri evidenzia l'urgenza di dialogo tra cittadini e istituzioni. Non ignoriamo questa chiamata!

ANCONA Ancora caos e proteste in consiglio comunale. L?ennesima scenata ieri mattina, quando un cittadino di Vallemiano (accompagnato da un amico) ha interrotto i lavori dell?assemblea. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Antenne, che bagarre. I residenti in Consiglio comunale: «Fermatevi, si muore»

