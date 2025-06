Anpas Marche ancora pochi giorni per iscrivere i propri ragazzi al campo estivo gratuito

Sei un genitore in cerca di un’esperienza indimenticabile per i tuoi figli? Non perdere questa opportunità: ancora pochi giorni per iscrivere i giovani esploratori Anpas Marche al campo estivo gratuito, un’avventura ricca di scoperte, amicizie e crescita personale. Un’occasione unica per vivere un’estate all’insegna del divertimento e dell’apprendimento. Non lasciartela sfuggire!