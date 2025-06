Annuncio a sorpresa | Putin ha parlato con Papa Leone XIV | Grazie per la mediazione Una telefonata anche con Trump

In un sorprendente colpo di scena, Vladimir Putin ha avuto la sua prima telefonata con Papa Leone XIV, segnando un tentativo inaspettato di dialogo e mediazione. Sebbene nessuno spiraglio di pace sembri ancora emergere, questa conversazione apre nuovi scenari di diplomazia e speranza. In un mondo in continua tensione, ogni passo verso il dialogo conta piĂą di mille parole...

Nessuno spiraglio di pace e di volontĂ di chiudere intese con l’Ucraina, ma il leader russo Vladimir Putin ha avuto la prima conversazione telefonica con Papa Leone XIV. Lo ha reso noto, a sorpresa, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riportano i media russi. Il leader russo Vladimir Putin ha parlato del conflitto in Ucraina, che va avanti da oltre tre anni a causa dell’invasione russa su vasta scala del Paese, durante il colloquio telefonico con Papa Leone XIV. Secondo il Cremlino, Putin ha ribadito la volontĂ di arrivare alla pace con strumenti “diplomatici” e le accuse a Kiev di cercare “l’escalation”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Annuncio a sorpresa: Putin ha parlato con Papa Leone XIV: “Grazie per la mediazione”. Una telefonata anche con Trump

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Mi auguro che vada via dal Napoli”, annuncio a sorpresa su un azzurro - Un'annata difficile per il Napoli ha sollevato un'ondata di critiche verso un giocatore chiave, spingendo alcuni tifosi a esprimere il desiderio di un suo addio.

Segui queste discussioni su X

Cristiano Malgioglio si sposa a Istanbul con il suo compagno turco. A Verissimo l'annuncio a sorpresa #CristianoMalgioglio #Malgioglio #Verissimo #nozze Tweet live su X

L'annuncio a sorpresa di Juan Jesus nelle sue storie: "Sono tornato" Da chiarire la sua schierabilitĂ per Napoli-Cagliari: diteci se lo rischiereste dal primo minuto #JuanJesus #NapoliCagliari #SSCNapoli Tweet live su X