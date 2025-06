Anniversario di piazza Tiananmen Rubio | Il mondo non dimentica

Il 4 giugno segna un anniversario che il mondo non deve dimenticare: la tragedia di Piazza Tiananmen, dove nel 1989 la lotta per la libertà si scontrò con la brutalità. In un'epoca in cui i diritti umani sono più che mai al centro del dibattito globale, ricordare quei fatti è fondamentale. La memoria collettiva è un potente strumento di cambiamento: non lasciamo che il silenzio prenda il sopravvento.

Pechino, 4 giu. (askanews) - Quattro giugno, anniversario della sanguinosa repressione di piazza TienAnMen a Pechino. Era il 1989, e i carri armati spianarono le proteste dei manifestanti che da settimane sulla grande piazza chiedevano maggiore libertà politica. Il bilancio è ancora incerto: almeno centinaia di morti, forse più di mille, sepolti in due cimiteri della capitale, Wanan e Babaoshan, sorvegliati dalla polizia. Da allora le autorità cinesi cercano di reprimere qualunque discorso pubblico sulla tragedia di 36 anni fa. Quest'anno però a ricordarlo ci sono oltre a Taiwan, il cui presidente ha scritto su Facebook che "i governi autoritari scelgono spesso di ridurre la storia al silenzio", anche il segretario di Stato americano Marco Rubio che in un comunicato ha scritto "il mondo non dimenticherà mai, anche se Pechino cerca attivamente di censurare i fatti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anniversario di piazza Tiananmen, Rubio: "Il mondo non dimentica"

